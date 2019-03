Grote ontruiming vanwege flatbrand Rotterdam

De brandweer heeft vrijdagavond de handen vol aan een portiekbrand in Rotterdam. Ⓒ AS Media

ROTTERDAM - Vanwege een grote brand die vrijdagavond is uitgebroken in een flat aan de Gerdesiaweg in Rotterdam, zijn 24 woningen ontruimd. Bewoners zijn ondergebracht in een sporthal in de wijk Kralingen en een aantal van hen zal de nacht elders moeten doorbrengen.