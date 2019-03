Politie zoekt ’gewapende’ lachgas-overvallers

Het gaat om een gewapende overval op een bestelbusje in de Van Galenstraat in Heerlen. In dat busje zaten twee mannen van wie een licht letsel heeft opgelopen nadat hij was mishandeld, meldt de politie. De beide mannen vervoerden lachgas met het busje. Mogelijk is dat de aanleiding voor de overval.

De vier verdachten die er na het incident vandoor zijn gegaan hebben allen een Noord-Afrikaans uiterlijk, aldus een Burgernetbericht. „Omdat onduidelijk is of de mannen vuurwapens bij zich hebben, wordt geadviseerd de mannen niet zelf te benaderen maar de politie te informeren”, aldus het bericht.