ING geeft personeel vrije hand met vakantie

Met bijna 14.000 man personeel is ING een van de grootste werkgevers in Nederland. Het bedrijf heeft experimenten met onbeperkt verlof opgenomen in de nieuwe cao. In overleg met hun leidinggevende mogen werknemers dan zelf bepalen hoeveel dagen ze in een jaar volledig doorbetaald vrij willen nemen.

Het aantal bedrijven dat onbeperkt vakantieverlof aanbiedt groeit hard sinds het eerste Nederlandse bedrijf hier in 2016 mee begon, blijkt uit een analyse van vacaturesite Joblift. Het zijn vooral start-ups en it-bedrijven, waar wordt gevochten om schaars talent. Het is een manier waarop deze werkgevers zich kunnen onderscheiden, vooral als ze qua salaris niet tegen de grotere spelers kunnen opbieden.

Trend

„Dit past in een trend waarin we niet meer denken in vrije tijd en werktijd, maar juist uitgaan van de rol van de werknemer. Die heeft een taak, maar mag zelf weten hoe en wanneer hij daarmee aan de slag gaat. Zoals zzp’ers ook werken”, ziet cao-deskundige Henk Strating. Hij verwacht steeds meer cao’s te zien waarin werknemers zelf de regie krijgen over wanneer ze willen werken.

Lees meer in De Telegraaf van zaterdag 23 maart of online: Strooien met verlof