Maarten Boudry: ’We moeten niet zo somberen’

— Nooit had de mensheid het zo goed als nu. We leven langer en vreedzamer en we zijn welvarender dan ooit in de geschiedenis. Toch heerst doemdenken: gaan we niet ten onder aan de opwarming van de aarde, dan zijn het wel radicale moslims die onze westerse idylle komen vernietigen. Filosoof Maarten Boudry (34) onderzoekt in zijn nieuwe boek Waarom de wereld niet naar de knoppen gaat waar het pessimisme van de doemdenkers vandaan komt en hij legt uit waarom we niet aan de rand van de afgrond staan.