Amnesty: elektrisch rijden helemaal niet schoon

De auto’s die we van het kabinet massaal moeten gaan kopen stoten misschien minder uitlaatgassen uit, maar lokaal waar de batterijen worden geproduceerd, zijn de milieu-omstandigheden dramatisch. Ook worden daar vaak mensenrechten geschonden. Er is op grote schaal sprake van kinderarbeid, zo schrijft Deutsche Welle.

Vooral in Congo is de situatie dramatisch. De grondstof voor accu’s, het erts, wordt vaak met de hand gedolven. Ook in de kobaltmijnen heersen middeleeuwse toestanden. Mijnwerkers hebben geen bescherming.

De organisatie heeft al eerder aan de bel getrokken. Sommige bedrijven zeggen nu beter op te letten, zoals Apple, BMW, Mercedes, Samsung en Renault.

Autobedrijven gaan de komende jaren enorm investeren in meer elektrische wagens. Volkswagen wil er in 2025 jaarlijks drie miljoen bouwen. Probleem is dat de grondstof voor de batterijen maar uit een paar landen komt.