Vermiste Schot (21) dood aangetroffen in Duivendrecht

Matthew McCombe kwam voor een paar dagen naar Amsterdam om zijn verjaardag te vieren met vier vrienden. Hij werd voor het laatst in zijn eentje gezien op de Berlagebrug, waar hij rond kwart over acht ’s ochtends rennend werd geregistreerd door camera’s. Daarna ontbrak ieder spoor.

Zijn ouders Charlie en Paula McCombe zochten de afgelopen twee weken onafgebroken naar hun enig kind. Dat deden zij niet alleen. Tientallen vrijwilligers ondersteunden hen. Ook de politie was zeer actief op zoek naar McCombe. Er werden onder meer sonarboten en honden ingezet.

Het stoffelijk overschot van Matthew McCombe is vanmorgen ongeveer drie kilometer vanaf de Berlagebrug aangetroffen bij de Molenkade in Duivendrecht. De afgelopen dagen was in dat gedeelte van Amsterdam ook actief gezocht naar McCombe. Een bouwvakker vertelde dat hij een flyer had gekregen met de foto van de Schot en de vraag of hij de jongeman had gezien in de buurt.

Het is onbekend hoe en waar McCombe in het water terecht is gekomen. De politie doet momenteel met een groot team onderzoek aan de Molenkade. Daarbij zijn ook duikers aanwezig.