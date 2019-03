’Britse pornoblokkade goed nieuws voor pornoboer’

Onder die nieuwe wet moeten Britse internetters eerst aantonen dat ze 18 jaar of ouder zijn, voordat ze zich op genoemde websites kunnen begeven, zo schrijft Het Nieuwsblad. Er zijn verschillende systemen - hoewel geen van allen 100% waterdicht - beschikbaar om die authenticatie te regelen. Een van de belangrijkste daarvan is AgeID, waarbij Britten zich eenmalig kunnen aanmelden met bijvoorbeeld een creditcardnummer om hun meerderjarigheid aan te tonen.

De ontwikkelaar van AgeID, Mindgeek, is ook het moederbedrijf van Pornhub en Youporn. Dat uitgerekend dit bedrijf effectief de poortwachter van het Britse internet wordt én de beschikking krijgt over de persoonlijke gegevens van mogelijk miljoenen Britse pornoliefhebbers, valt in het Verenigd Koninkrijk niet overal even goed; zelfs nu Mindgeek heeft verklaard dat AgeID die gegevens niet zal bewaren. Techjournaliste Rebecca Hill van The Register zegt op Nieuwsblad.be: „Wat nu voorligt, lost het probleem van de gemakkelijke beschikbaarheid van porno online niet op, en creëert nieuwe problemen.”