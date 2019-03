Autobom ontploft bij ministerie Mogadishu

Wie voor de aanval verantwoordelijk is, was onduidelijk. Maar in Mogadishu en andere plaatsen in het zuiden en centrum van Somalië pleegt de terreurgroep al-Shabaab herhaaldelijk aanslagen. De aan al-Qaeda gelieerde fundamentalisten vechten al jaren voor de heerschappij in het berooide land in de Hoorn van Afrika.

