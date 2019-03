Doden door aanval op overheidsgebouw Mogadishu

Terreurorganisatie al-Shabaab maakte bekend achter de aanval te zitten. Een zelfmoordterrorist zou het overheidsgebouw hebben geramd met een wagen met explosieven. Zo maakte hij de weg vrij voor de bestorming door de andere aanvallers. In het complex bevinden zich de ministeries van Arbeid en van Openbare Werken.

De politie meldt dat de gevechten inmiddels achter de rug zijn. „De vier militanten die het gebouw aanvielen zijn doodgeschoten. Een andere militant pleegde een zelfmoordaanslag met een autobom. Hij is dus ook dood”, zei een politiefunctionaris tegen persbureau Reuters. Hij stelde dat verder tien doden zijn gevallen, onder wie een onderminister van Arbeid.

Het hoofd van een ambulancedienst in de stad sprak over elf doden, onder wie drie vrouwen. „Er zijn ook vijftien gewonden”, vertelde hij.

De aan al-Qaeda gelieerde fundamentalisten van al-Shabaab zijn in 2011 verdreven uit Mogadishu, maar vechten nog steeds voor de heerschappij over het berooide land in de Hoorn van Afrika. De groep zou zaterdag ook nog een bomaanslag hebben gepleegd bij een controlepost in de stad. Daardoor vielen volgens de politie nog eens drie doden.