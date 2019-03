1 miljoen kinderen getroffen door cycloon Idai

„Hulporganisaties kunnen nauwelijks de schaal van de ravage overzien. Hele dorpen zijn ondergelopen, gebouwen verwoest, scholen en klinieken kapot”, zegt Unicef-directeur Henrietta Fore vanuit het zwaar getroffen Beira.

Bekijk ook: Rouw na dodelijke cycloon

Unicef is bezorgd dat de overstroming, gecombineerd met de overbevolking in de opvangplekken, slechte hygiëne, stilstaand water en vervuild drinkwater alle kansen biedt aan gevaarlijke ziekten als cholera, malaria en diarree. In Beira zijn tenminste 11.000 huizen verwoest, naast 39 klinieken en 2600 klaslokalen.

Het WFP heeft dringend geld nodig om honderdduizenden mensen onmiddellijk te helpen overleven, zegt een woordvoerder. „Nu de ongelooflijke omvang van de schade duidelijk is, neemt het aantal mensen in nood snel toe.”