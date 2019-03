Wagen van 230.000 euro rijdt het water in in Westknollendam

Een getuige meldt aan NH Nieuws dat het slachtoffer zelf uit de auto is geklommen. Of en hoeveel anderen in de Mercedes G63 AMG zaten, is nog niet bekend. Een woordvoerder van de politie heeft aan de regionale nieuwssite laten weten dat er ’enkele bruiloftsgasten’ waren die nog een ritje in de wagen wilden maken.

Ⓒ Inter Visual Studio

De politie besluit: „Wat een leuk ritje had moeten worden, is een nachtmerrie geworden.”

