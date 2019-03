Vrouw (24) propt mond vol met cakejes en stikt

Het was op een familiefeestje in haar eigen huis dat Bethan bij wijze van spelletje probeerde zoveel mogelijk Jaffa Cakes in haar mond te proppen. „Toen ze begon dacht ik nog: ’Hoe oud ben je nou?’ Ik zei dat ze ze moest uitspugen, maar ze ging door, met bolle wangetjes, als een hamster”, aldus haar door verdriet verscheurde moeder Michelle in de Daily Mail. Jaffa Cakes zijn typisch Britse cakejes, nog het best vergelijkbaar met ’onze’ roze koeken, voorzien van chocolade.

Bethan propte haar mond vol met de cakejes en vertrok vervolgens naar het toilet om de hele boel uit te spugen. Pas toen de feestvierders zich realiseerden dat Bethan wel heel lang wegbleef, werd er naar haar gezocht. Een vriend trof haar bewusteloos in het toilet aan.

Bethans moeder Michelle is verscheurd door verdriet. Ⓒ Facebook

Terwijl de reanimatie werd gestart, werd ook een ambulance gebeld. De onfortuinlijke schoonheidsspecialiste kreeg er nog een hartaanval overheen en liep hersenschade op. Vijf dagen later moest de familie afscheid van haar nemen. Ze laat een driejarig dochtertje, Lili, achter.

Nu, enkele weken later, zoekt Bethans moeder de publiciteit om te waarschuwen voor dergelijke food challenges, die vaak worden gespeeld op (familie-)feestjes. Met Jaffa Cakes, maar ook „met marshmallows en mijn 90-jarige tante heeft het ook wel eens gedaan met Maltesers.” En dat moet stoppen, vindt ze. „Dit laat weer zien hoe kwetsbaar we zijn.”

Inmiddels hebben vrienden van de familie een inzamelingsactie opgezet om de familie te helpen dochtertje Lili alle kansen te geven.