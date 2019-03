17-jarige verongelukt met scooter in Den Haag

Het meisje kwam hard ten val en raakte zwaargewond. Ⓒ GinoPress B.V.

DEN HAAG - Een 17-jarig meisje uit Poeldijk is vrijdag overleden na een zwaar verkeersongeval in Den Haag. Op de kruising van de Melis Stokelaan en de Beresteinlaan botste ze rond 11.00 uur tegen een auto. Het meisje kwam hard ten val en raakte zwaargewond. Later overleed zij in het ziekenhuis.