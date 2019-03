Elisabeth Post aan roer transportkoepel

De 53-jarige Post heeft 25 jaar ervaring in de politiek en was de laatste tien jaar gedeputeerde in Noord-Holland. Als provinciebestuurder was zij verantwoordelijk voor financiën, mobiliteit en zeehavens. Daarvóór was ze onder meer namens de VVD lid van de Provinciale Staten van Noord-Holland en fractievoorzitter van de VVD in de Hilversumse gemeenteraad.

,,Als gedeputeerde heb ik me veel bezig gehouden met mobiliteit: met de aanleg van wegen, met het voorkomen van files, met zorgen dat iedereen goed kan doorrijden”, zegt zegt Post. ,,Voorzitter worden van TLN is een uitdaging waar ik heel graag mee aan de slag ga. Ik weet wat ondernemers drijft en voel me sterk verbonden met deze sector en kijk ernaar uit de positie van transport en logistiek in Nederland verder te versterken.”

,,Met Elisabeth Post hebben wij de voorzitter gevonden die we zochten. Ze heeft in haar loopbaan altijd gestreden voor ondernemend Nederland. Ze weet hoe de politiek werkt en kent op zowel regionaal als landelijk niveau de juiste mensen. Zij kan er dus goed voor zorgen dat politiek en overheid luisteren naar wat ondernemers in transport en logistiek nodig hebben om Nederland draaiende te houden”, meent waarnemend TLN-voorzitter Wim Pot.