Stijging zeespiegel ’valt mee’

Uit de Zeespiegelmonitor 2018 blijkt dat de gemiddelde stijging van het zeewater voor onze kust over de afgelopen 127 jaar 1.86 mm per jaar bedroeg. En - frappant genoeg - die stijging is in de laatste 25 jaar niet versneld. Als die lijn zou worden voortgezet zou het zeewater aan het eind van deze eeuw minder dan 20 centimeter hoger staan dan nu. Wereldwijd steeg de zeespiegel sneller dan voor de Nederlandse kust.

Die conclusie wijkt af van de KNMI-scenario’s die wel op een versnelde zeespiegelstijging duidden. Deltares en HKV werkten in de afgelopen periode aan een nauwkeuriger meting van de zeespiegel. Die nauwkeuriger meting leidde tot deze nieuwe conclusies.

Zeespiegelstanden kunnen per jaar enorm verschillen. Fedor Baart (kustexpert Deltares): „In het jaar 2018 daalde de gemiddelde zeespiegel langs de Nederlandse kust met 7,2 cm ten opzichte van de gemiddelde stand in 2017. Dat is de grootste daling sinds 1996. In 2017 stond de zeespiegel relatief hoog vanwege twee grote noordwesterstormen (half januari en eind oktober), die het zeeniveau opstuwden richting de kust. In 2018 hadden we twee lange periodes met oostenwind, waardoor de waterstand lager werd. Robin Nicolai (senior adviseur HKV): „Onze methode haalt dit verband tussen wind en zeewaterstand feilloos uit de gegevens”.

Het klimaatpanel van de Verenigde Naties IPCC houdt voor het jaar 2100 rekening met een zeespiegelstand die tot 80 centimeter hoger is dan de huidige zeespiegel. In hun conclusies houden overigens ook Deltares en HKV rekening met een grotere stijging. Alle modellen wijzen er volgens de onderzoekers op dat de zeespiegelstijging zal versnellen.

Het onderzoeksrapport is hier te vinden.