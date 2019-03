Verkeersruzie escaleert, man dreigt met honkbalknuppel

De ruzie begon vrijdag op de A16 bij Rotterdam. De Almeerder zou een weggebruiker uit Renesse (Zeeland) hebben afgesneden. De man uit Renesse stak zijn middelvinger op. Dat pikte de Almeerder niet en dus zette hij de achtervolging in.

De 34-jarige man uit Almere heeft de man uit Renesse achtervolgd tot in Zierikzee. Daar pakte de Almeerder bij de verkeerslichten in Serooskerke op Schouwen een honkbalknuppel uit zijn achterbak. Dat ging de man uit Zeeland te ver, dus schakelde hij de politie in, schrijft Omroep Zeeland.

Beide automobilisten werden bij de Laan van Sint Hilaire opgewacht door de politie. De achtervolgende auto werd daar rond 16.45 uur staande gehouden door de agenten. Bij de controle van de wagen troffen de agenten de knuppel, achttien gram wiet en 22 xtc-pillen aan. De drugs en knuppel werden in beslag genomen.

Het rijbewijs van de 34-jarige man uit Almere is in beslag genomen in afwachting van de uitslag van een bloedonderzoek.