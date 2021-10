Ziekenhuis stelt alle niet-spoedeisende geplande operaties uit

Per doordeweekse dag kunnen zo’n tien operaties niet doorgaan, wat neerkomt op ongeveer honderd over een tijd van twee weken. De spoedeisende zorg, poliklinische zorg en onderzoeken gaan wel door. Donderdag moest wel voor een paar uur de spoedeisende hulp worden gesloten, laat het ziekenhuis vrijdag weten.

De verwachting is dat het aantal mensen met Covid-19 dat een ziekenhuisbed bezet houdt komende tijd nog „flink oploopt”, aldus het Albert Schweitzer. „In de hectiek van de oplopende besmettingen wilden we dolgraag alle reguliere zorg blijven bieden”, zegt bestuursvoorzitter van het ziekenhuis Peter van der Meer. „Met de aantallen coronapatiënten van vorige week lukte dat nog. Maar nu hebben we met pijn in het hart toch zware maatregelen moeten nemen, om voldoende personeel en bedden vrij te spelen en veilige zorg te kunnen blijven bieden.”

Verder laat het ziekenhuis weten dat per maandag weer het „dringende verzoek” tot het dragen van een mondkapje geldt. Meerdere ziekenhuizen hebben deze maatregel afgelopen tijd weer heringevoerd.

Ook hebben verschillende ziekenhuizen de laatste dagen al laten weten een deel van de reguliere zorg uit te moeten stellen. De nood is niet in alle delen van het land even hoog. Zo is in Friesland, Groningen en Drenthe het afschalen van de reguliere zorg op dit moment nog niet aan de orde.