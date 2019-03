’Gökmen T. kwam maandagochtend uit woning Oudenoord’

Ⓒ ANP

Amsterdam - Maandagochtend is Gökmen T. mogelijk uit de woning in Oudenoord vertrokken, voor hij het vuur opende in de tram op het 24 Oktoberplein, in Utrecht. T. stapte op het plein in de tram, kort daarna opende hij het vuur. Drie personen kwamen om het leven, vijf raakten gewond.