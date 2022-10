Explosie bij woning in Geldrop

De bewoners van de woning lagen op bed en raakten niet gewond. Wel waren zij flink geschrokken, aldus de politie. „Ik heb echt geen idee waar het vandaan komt”, zegt een van de bewoonsters tegen Omroep Brabant. „Als ik het wist had ik het zelf wel opgelost. Voor nu laat ik het over aan de politie.”

In de buurt van de woning werd ontvlambaar materiaal gevonden. De politie gaat uit van opzet en vraagt getuigen of mensen die mogelijk camerabeelden hebben gemaakt zich te melden.

