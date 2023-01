Oostenrijks OM opent onderzoek naar pistebeheerder na dood Nederlandse skiester (28)

Samen met een 27-jarige vriendin bereikte zij een ijzig stuk en gleden vervolgens uit. De 28-jarige skiester viel vervolgens 100 meter naar beneden, door een veiligheidsnet heen en uiteindelijk vol de bomen in. Ze overleed ter plekke aan haar verwondingen.

Haar 27-jarige vriendin overleefde de val wel. Volgens Heute is de plek van het ongeluk zeer gevaarlijk. Zeven anderen, waaronder een 55-jarige Duitse, kwamen daar ook ten val. De bedrijfsleider en de vereniging die de piste beheren en exploiteren worden nu verdacht van zwaar lichamelijk letsel en dood door schuld, mogelijk door nataligheid.

Er is door het OM een deskundige aangesteld die moet onderzoeken of alle veiligheidsvoorschriften werden nageleefd. Volgens Oostenrijkse media kan het onderzoek enige tijd in beslag nemen. De piste is momenteel gesloten.