FvD-bestuur wil ledenberaad over positie Thierry Baudet

Het bestuur doet een ’voorstel om uit deze impasse te komen’, doelend op de scheuring die de afgelopen dagen is ontstaan binnen FvD.

Het bestuur wil een ledenvergadering uitschrijven waarin het lidmaatschap van Baudet ter discussie staat en er een nieuw bestuur moet worden benoemd.

Er worden voorwaarden worden verbonden aan het ledenberaad. Zo moet Baudet per direct een mediapauze inlassen, moet de lijsttrekkersverkiezing die eerder door Baudet zelf werd uitgeroepen worden afgeblazen, en moet Baudet zich formeel terugtrekken uit het partijbestuur. Het huidige vierkoppige bestuur sluit zichzelf uit van deelname aan een nieuw bestuur.

Als er een nieuw bestuur wordt voorgedragen, worden die leden verantwoordelijk voor het samenstellen van een nieuwe kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart.

Opvallend is dat de verklaring ook via de sociale mediakanalen van de partij is verspreid, daar waar bestuursleden eerder klaagden dat Baudet hen daar de toegang toe had ontzegd. Volgens een woordvoerder van de partij heeft het bestuur weer toegang tot die kanalen.

Het is nog niet duidelijk wat Baudet van het voorstel vindt.