De buitenkant van het huis van Rembrandt. Ⓒ Erfgoed Leiden en omstreken

Amsterdam - Toeristen speurden in Leiden tevergeefs naar het geboortehuis van Rembrandt. Ze moesten het doen met - een bovendien verkeerd - geplaatste gevelsteen ter herinnering aan de schilder wiens voormalige woonhuis in Amsterdam wel te bezichtigen is. Maar nu kan het zestiende-eeuwse geboortehuis van Rembrandt virtueel bezocht worden.