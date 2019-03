Paniek in Disneyland na vermeende ’geweerschoten’

De omgevallen trap veroorzaakte mogelijk een hoop kabaal. Omstanders zouden vervolgens in paniek geroepen hebben dat er geschoten werd. Een kettingreactie volgde: veel mensen renden in paniek weg, zo is te zien op beelden op sociale media. Over de exacte toedracht is nog veel onduidelijk.

Sommige gebouwen zouden geëvacueerd zijn geweest, anderen zouden in lockdown zijn gegaan, meldt Nieuwsblad. Een bezoeker meldt op Twitter dat hij in een van de restaurants op het park zit. „We mogen het restaurant niet verlaten. De deuren werden op slot gedaan en gewapende agenten zijn net binnengekomen.”

’Geweerschoten’

„We stonden in de rij om naar de parking te gaan toen een menigte plots in paniek raakte. Iedereen begon te lopen”, zegt een andere bezoeker op Twitter. „Er werden dingen gezegd over geweerschoten.”

Op sociale media wordt intussen ook gezegd dat de paniek werd veroorzaakt door vals alarm: er zou een technisch probleem geweest zijn met een roltrap, en dat zou een knal hebben veroorzaakt. Daar is nog niet over gecommuniceerd door de autoriteiten.

