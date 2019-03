Joodse spion die Eichmann liet oppakken overleden

Holocaustoverlevende Rafi Eitan in 2016. Ⓒ Hollandse Hoogte / Flash90

TEL AVIV - Rafi Eitan, de man die ervoor zorgde dat nazi-kopstuk Adolf Eichmann in Argentinië werd opgespoord en in 1960 werd opgepakt, is overleden. De voormalig spion van de Israëlische geheime dienst Mossad is 92 jaar oud geworden.