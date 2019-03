Man die Eichmann liet oppakken overleden

„Hij was een van de helden van de Israëlische geheime dienst en heeft een belangrijke rol gespeeld in de veiligheid van ons land”, zei premier Benjamin Netanyahu. Volgens een officiële verklaring van de Israëlische inlichtingendiensten was Eitan betrokken bij honderden geheime operaties en mede-oprichter van Shin Beth, een speciale afdeling binnen de Mossad die zich bezighield met contraspionage en binnenlandse veiligheid.

„Rafi was in zijn ziel een vechter”, zegt president Reuven Rivlin in een reactie. „We zeggen hem gedag in grote dankbaarheid voor alles wat hij voor de mensen en de staat heeft gedaan.”

Hij kreeg eind jaren vijftig de leiding bij de operatie om Eichmann op te sporen en uit Argentinië te halen. Eichmann werd in 1962 in Israël berecht en ter dood veroordeeld door ophanging.

Eitan werd in 1926 in een kibboets in de toenmalige provincie Palestina geboren. Hij overleefde de Holocaust en hielp Joodse vluchtelingen uit Europa naar Israël te komen.

