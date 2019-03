’Gestrand cruiseschip kan weer varen’

Inmiddels zijn 371 passagiers geëvacueerd. Zestien mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Drie van hen zijn er volgens Noorse media slecht aan toe. De evacuatie zou nog doorgaan.

De reddingsoperatie heeft veel last van de harde wind en de hoge golven en zal volgens de autoriteiten nog lang duren. Aan boord van het cruiseschip Viking Sky waren 1373 mensen, onder wie 915 passagiers, meldt Viking Ocean Cruises.

Er zitten diverse nationaliteiten aan boord; er zou ook een Nederlander aan boord zijn. Het gaat om een man, die zaterdagavond niet bereikbaar was vanwege de evacuatie. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt desgevraagd dat ze geen hulpvragen hebben binnengekregen en dus ook niet kunnen bevestigen dat er een Nederlander aan boord was. Buitenlandse Zaken komt later met een update. Er zouden zich vooral Australiërs, Amerikanen en Britten op het schip bevinden.

Ook vrachtschip in problemen

De bemanningsleden van het vrachtschip dat eveneens is gestrand voor de Noorse kust van Hustadvika zijn inmiddels geëvacueerd. De negen opvarenden zijn met helikopters aan land gebracht en worden daar verzorgd, evenals de geredde passagiers van het cruiseschip dat in de problemen was geraakt.

IJskoud water

Om gered te worden moesten de bemanningsleden van de Hagland Captain eerst in het ijskoude water springen. Door twee helikopters zijn ze vervolgens uit het water getakeld. Het vrachtschip zou net als het cruiseschip met motorproblemen kampen, meldde de Noorse kustwacht aan de Noorse televisiezender NRK. Het schip ligt voor anker in de buurt van de plek waar het passagiersschip was gestrand.

Een impressie van het schip Viking Sky:

