Wordt juf Daisy de ’beste onderwijzer van de wereld’?

Daisy Mertens staat bekend als een betrokken leraar. „Een goede docent ziet en hoort álle kinderen”, zegt de juf zelf. Ⓒ BOYD SMITH

DUBAI - Juf Daisy van basisschool De Vuurvogel in Helmond hoort zondag of ze zich ’beste onderwijzer van de wereld’ mag noemen. De winnaar van de Global Teacher Prize wordt dan bekendgemaakt in Dubai. Daisy Mertens is een van de tien finalisten.