Nieuw-Zeeland staat stil bij bloedbad moskeeën

De wake begon met een islamitisch gebed. Daarna zijn namen van slachtoffers voorgelezen. Ⓒ AFP

CHRISTCHURCH - Vele duizenden mensen hebben zondag in Nieuw-Zeeland stilgestaan bij de moord op vijftig mensen in twee moskeeën. Zo’n 15.000 personen woonden ’s avonds een wake bij in een park bij de Al Noor-moskee, het gebedshuis in Christchurch waar de meeste slachtoffers vielen.