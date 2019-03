Thailand naar de stembus voor nieuw parlement

Het zijn de eerste min of meer vrije verkiezingen sinds het leger in 2014 de macht greep. De militaire coupplegers hebben herhaaldelijk beloofd parlementsverkiezingen te houden, in 2015, 2017 en 2018, maar het kwam er maar niet van.

Meer dan honderd partijen strijden om een plek in het vijfhonderd zetels tellende parlement, dat samen met de senaat een nieuwe premier kiest. Juntaleider Prayut Chan-Ocha wil premier blijven. Om dat te bereiken heeft zijn partij Palang Pracharath genoeg aan 126 zetels in het parlement, omdat het leger alle 250 zetels van de senaat al heeft veiliggesteld.