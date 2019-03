Politie rukt uit voor ’seksbom’

Het ’explosief’. Ⓒ Operationeel Centrum Politie Limburg/Facebook

BEESEL - De Limburgse politie rukte zaterdag uit na een melding over een explosief in Beesel, tussen Venlo en Roermond. De melder meende een handgranaat gezien te hebben vlakbij een gat in een natuurgebied in de Limburgse gemeente.