Charlotte’s wereld stortte in na flatbrand

„Ik wil dat mijn dochters weten dat de wereld om liefde draait en niet om gevaar. We kunnen hopelijk in februari terugkeren en dan gaan we de woning gewoon mooier maken dan ooit.” Ⓒ Thijs Rooimans

Utrecht - Charlotte Millet (45) en haar tienerdochters zijn zwaar aangedaan door de uiteindelijk grote brand, die twee weken geleden woedde in hun flatwoning in Overvecht. Vrienden zijn een inzamelingactie begonnen omdat vrijwel alles verloren is gegaan. „Ik ben zo dankbaar dat mijn dochters nog leven, maar we zijn echt alles kwijt”, vertelt ze vanaf een logeeradres.