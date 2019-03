Ⓒ Hollandse Hoogte

MOLDE - Passagiers op cruiseschip Viking Sky zaten bijna een dag in de hel door de chaos en enorme deining. Velen werden zeeziek. Het schip kreeg gistermiddag in zware storm met acht meter hoge golven vlak voor de Noorse fjordenkust motorpech. Het is nu op eigen kracht op weg naar de haven van Molde, begeleid door een sleepboot en twee hulpboten.