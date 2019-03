Man redt hond na val van pier IJmuiden

Een hond vermaakt zich op het strand (foto ter illustratie). Ⓒ Unsplash

Velsen - Een man heeft zondagochtend met veel moeite zijn hond gered, nadat het dier van de Zuidpier in IJmuiden was gevallen en in zee terecht was gekomen. Het baasje sprong de hond achterna, waarna ook hij niet meer zelfstandig het water uit kon komen.