700.000 mensen keren sport de rug toe na corona

Dat blijkt uit een representatief onderzoek door Kantar Public, in opdracht van NOC*NSF over het gehele jaar 2022. Een grote groep mensen is na beëindiging van de coronamaatregelen dus niet teruggekeerd in de sport. Hoger opgeleiden, kinderen in de basisschoolleeftijd en 65-plussers keerden relatief sneller terug. Er is in deze groepen een duidelijk zichtbaar herstelvermogen.

Marc van den Tweel, algemeen directeur NOC*NSF, is bezorgd over deze cijfers: „Het feit dat zoveel jongeren geen sportroutine meer kennen, is zeer zorgelijk. De impact van corona was juist in deze leeftijdsgroep al zo sterk. Ze vinden de weg naar de sport – individueel of in verenigingsverband – niet terug. Wij zullen alles op alles moeten zetten om het sportaanbod nog meer aan te passen aan de behoeften van deze groep.”