Massale steun voor gepeste Julian met rossig haar

„Mijn lieve Julian, 7 jaar, geboren met prachtige rossige haren”, begint ze het bericht. De post is inmiddels 200.000 keer gedeeld en ruim 117.000 duizend mensen hebben eronder gereageerd.

Ze is boos en verdrietig. Julian haat zijn haarkleur en wil het liefst naar de kapper om alles af te knippen of zijn rossige lokken te verven. Hij voelt zich lelijk en is dagelijks verdrietig.

Prachtig

„Wat ik met deze post wil bereiken? Om aan mijn zoon (en alle andere gingers) te laten zien dat deze haarkleur rockt”, schrijft de moeder.

Onder de post staan hartverwarmende reacties. Mensen die zelf rossig haar hebben reageren begripvol en ouders van kinderen met mooie rode lokken, plaatsen foto’s.