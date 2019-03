Ⓒ Facebook

Amsterdam - Burgemeester Martijn Vroom (CDA) is door de fractievoorzitters van Krimpen aan den IJssel op het matje geroepen. Morgenavond moet hij tekst en uitleg geven over zijn berichten op Facebook, waar hij boeken met een hakenkruis over het fascisme en nazi’s laat zien en in cryptische bewoordingen verwijst naar Thierry Baudet.