Wapen bij de hand ’zorgelijke trend’ Burgemeester grijpt in: messenverbod in Groningen

Door Arnoud Bodde Kopieer naar clipboard

Ingeleverde wapens na een actie van de politie. Ⓒ politie

GRONINGEN - Niet strafbaar, maar wel te gebruiken als wapen. Burgemeester Koen Schuiling verbiedt vanaf 1 maart het dragen van voorwerpen als priemen, keukenmessen of vijlen op straat. Het zijn ’niet strafbare (steek)wapens’ waar jongeren in sommige wijken in Groningen mee op zak lopen.