Kuipers: gesteggel over IC's leidde niet tot minder bedden

Daarom is er volgens Kuipers, die destijds als voorzitter van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding (LCPS) ook betrokken was bij de beddenplanning, voor aanvang van de tweede coronagolf gekozen om het landelijke aantal ic-bedden op te hogen tot 1700. „Ik heb in mijn vorige functie vaak moeten zeggen: dit is het maximum dat we kunnen creëren”, aldus Kuipers donderdagmiddag. Eerder op de dag erkende het Ministerie van Volksgezondheid naar aanleiding van een publicatie in NRC dat ambtenaren en ziekenhuizen met elkaar in de clinch lagen tijdens de coronapandemie over de subsidieregeling voor extra bedden op de intensive cares.

Het beeld dat er gesteggeld werd tussen zijn ministerie en de ziekenhuizen herkent hij ’ongelofelijk goed’: „Want ik was erbij betrokken. Ik ken deze discussies allemaal en daarom lees ik het artikel met enige verbazing, want dat is maar een heel klein stukje van het verhaal.”

De aanleiding voor de onenigheid was onder meer de telling van het aantal ic-bedden in de ziekenhuizen, zegt ook Kuipers donderdagmiddag. „De vraag is: van welke uitgangssituatie ga je uit? De suggestie was dat daar geen getallen over waren, maar er waren keiharde getallen over per ziekenhuis. Dat waren namelijk getallen die ziekenhuizen zelf in hun jaarverslag zetten, zelf op hun website zetten”, aldus de zorgminister. Hij vindt daarmee dat het artikel in NRC ’een niet compleet beeld’ geeft. „Er is ontzettend veel gesteggeld, maar met name bij een selectie van de ziekenhuizen en dat ging vooral over hun eigen uitgangssituatie. Dat ging niet over ’oh maar wij willen wel in plaats van 1700, 2000 bedden creëren, of 2500’.”

Volgens Kuipers heeft het geruzie tussen het ministerie en de ziekenhuizen uiteindelijk niet geleid tot minder ic-bedden. Ook heeft het volgens hem geen impact gehad op de coronamaatregelen. „Het tekort aan personeel was een veel belangrijkere bepalende factor. Het aantal ic-bedden, 10 bedden meer of 100 bedden meer, helpt niet bij het voorkomen van een lockdown als je geconfronteerd wordt met een pandemie.” Kuipers wijst daarvoor naar Duitsland, waar veel meer ic-bedden zijn, „maar zij hebben ook lockdowns in moeten stellen.”

Oppositiepartijen reageerden eerder op de dag furieus op het nieuws. GL en Wybren van Haga hebben een debat aangevraagd over de kwestie. „Het aantal ic-bedden opschalen is een lastige klus, dat begrijpen we allemaal. Maar als het ministerie van VWS ziekenhuizen ontmoedigt om de ic op te schalen, uit angst voor budgetoverschrijding, dan is er iets goed misgegaan”, aldus GL-Kamerid Lisa Westerveld. Ook de PVV is woedend: „De schoften hadden liever een lockdown, liever afschaling reguliere ziekenhuiszorg, liever 95 miljard euro op de staatsschuld, liever 22% jongeren die zelfmoord overwogen, dan te investeren in ziekenhuiscapaciteit. Zo slecht”, twitterde PVV’er Fleur Agema. Ook de SGP en JA21 willen opheldering van de minister.