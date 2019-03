Tweede overlevende bloedbad Parkland pleegt zelfmoord

Ⓒ AFP

Parkland - Een student die de schietpartij op een middelbare school in Parkland (VS) overleefde, heeft zichzelf in de nacht van zaterdag op zondag van het leven beroofd. De politie bevestigt de dood tegenover lokale media. Zaterdag kwam ook al het nieuws naar buiten dat Sydney Aiello, een andere overlevende, een week geleden zelfmoord pleegde. Zij leed aan een vorm van posttraumatische stressstoornis (PTSS).