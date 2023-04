Drie VN-stafmedewerkers gedood in Soedan

De drie medewerkers van het VN-Wereldvoedselprogramma kwamen om bij een vuurgevecht tussen de strijdende partijen op een vliegveld in Kabkabiya, in het westen van het land. Twee andere stafleden raakten ernstig gewond. Ook werden voertuigen van het VN-agentschap geplunderd.

Soedan is zaterdag opgeschrikt door geweld tussen de paramilitaire groep Rapid Support Forces (RSF) en het leger, onder leiding van Abdel Fattah al-Burhan. Onder meer bij het internationale vliegveld van de hoofdstad Khartoum, het presidentieel paleis en bij de Soedanese staatsomroep vonden gevechten plaats.

VS

Volgens de Soedanese artsenbond vielen tot dusver minstens 56 dodelijke slachtoffers. In de ziekenhuizen zouden inmiddels ook zo'n 600 gewonden zijn binnengebracht, waarvan tientallen in levensgevaar. VN-secretaris-generaal António Guterres heeft legerleider Abdel Fattah al-Burhan en RSF-bevelhebber Mohamed Hamdan Daglo, beter bekend als Hemedti, zaterdagavond gesproken en opgeroepen tot dialoog. Ook de Verenigde Staten tracht samen met de Verenigde Arabische Emiraten en Saoedi-Arabië te bemiddelen in het conflict, laat VS-buitenlandminister Antony Blinken weten.

De Nederlandse ambassade heeft met name contact met Soedanese Nederlanders, mensen met dubbele paspoorten. „Die komen het land in en uit”, zegt ze. Dat maakt het moeilijk om een actief beeld van het aantal Nederlanders in het land te vormen. Ambassadeur Irma van Dueren roept mensen op zich te registreren bij de ambassade „om een zo goed mogelijk beeld te krijgen hoeveel er zijn en om ze te helpen.”

Maatregelen KLM

Luchtvaartmaatschappij KLM mijdt het luchtruim van Soedan. Een woordvoerster van KLM bevestigt zaterdag berichtgeving hierover door de NOS.

KLM vliegt zelf niet op de hoofdstad Khartoum, maar vliegt normaal gesproken wel over het land naar landen zoals Kenia en Tanzania. Maar door de situatie wordt nu om het land heen gevlogen.