Gevechten in Soedan gaan na onrustige nacht door, drie VN-stafmedewerkers gedood

Volgens artsen zijn al tientallen strijders en 56 burgers om het leven gekomen door het geweld. Honderden anderen zijn gewond geraakt. Omdat de situatie op straat zo onveilig is, kunnen zij niet allemaal naar het ziekenhuis worden gebracht. De BBC meldt dat er onder andere drie stafleden van de Verenigde Naties zijn gedood en twee anderen gewond zijn geraakt bij een vuurgevecht tussen de strijdende partijen op een vliegveld in Kabkabiya, in het westen van het land. Ook werden voertuigen van het VN-agentschap geplunderd.

Tanks en gevechtsvliegtuigen

Zondagochtend zijn er wederom explosies en beschietingen te horen. Door de straten van Khartoem rijden tanks en volgens ooggetuigen vliegen regelmatig gevechtsvliegtuigen over de stad. Niet alleen in Khartoem wordt gevochten, maar ook in andere regio’s in Soedan.

De geweldsuitbarsting van zaterdag kwam na weken van spanningen tussen de legerchef en de baas van de paramilitaire Rapid Support Forces. Ze beschuldigen elkaar van het op gang brengen van de strijd. Ook komen van beide kanten tegengestelde berichten over wie wat in handen heeft. Er is bijvoorbeeld onduidelijkheid over militaire bases, het presidentieel paleis en verschillende vliegvelden in Soedan. Het leger zegt zondag dat „de overwinning nabij is.”

De Nederlandse ambassade heeft met name contact met Soedanese Nederlanders, mensen met dubbele paspoorten. „Die komen het land in en uit”, zegt ze. Dat maakt het moeilijk om een actief beeld van het aantal Nederlanders in het land te vormen. Ambassadeur Irma van Dueren roept mensen op zich te registreren bij de ambassade „om een zo goed mogelijk beeld te krijgen hoeveel er zijn en om ze te helpen.”

Maatregelen KLM

Luchtvaartmaatschappij KLM mijdt het luchtruim van Soedan. Een woordvoerster van KLM bevestigt zaterdag berichtgeving hierover door de NOS.

KLM vliegt zelf niet op de hoofdstad Khartoum, maar vliegt normaal gesproken wel over het land naar landen zoals Kenia en Tanzania. Maar door de situatie wordt nu om het land heen gevlogen.

Internationaal reageren landen bezorgd op de onrust in Soedan. Veel kopstukken hebben opgeroepen het geweld onmiddellijk te staken.