Soedan geteisterd door geweld: straaljagers in de lucht en tanks in de straten

De gevechten braken zaterdagmorgen uit als hoogtepunt van spanningen die opliepen na het verstrijken van een ultimatum verleden week over hoe de huidige militaire macht over te dragen aan een democratisch gekozen burgerregering. Splijtzwam is hoe de paramilitaire Rapid Support Forces op te laten gaan in het regeringsleger. Aan de ene kant is er Soedan’s junta-leider Abdel Fattah al-Burhan, en aan de andere kant zijn rechterhand Mohamed Hamdan Dagalo, in de volksmond beter bekend als ‘Hemeti’ (Mijn Beschermheer, red.).

Abdel Fattah al-Burhan en Mohamed Hamdan Dagalo. Ⓒ ANP / AFP

Haatdragende taal

Burhan wil de RSF in twee jaar tijd laten opgaan in het leger, en Hemeti wil dat in tien jaar. Voor Burhan is de 100.000 man tellende RSF een te grote machtsfactor, en Hemeti wil die macht niet zomaar kwijt. Beiden willen van geen wijken weten, en slaan haatdragende taal naar elkaar uit. Ze kennen elkaar door en door omdat ze commando hebben gevoerd in de oorlog in de zuidelijke regio Darfur in 2003 toen gewapende lokale milities het opnamen tegen de overheid in Khartoem.

Om de slagkracht van het leger vergroten werd in 2013 de Rapid Support Forces opgericht door voormalig president Omar Al-Bashir. Hemeti kreeg het commando, en bond lokale milities aan zich om het regeringsleger onder leiding van Burhan bij te staan in Darfur.

Bloedige strijd

Beide heren staan nu tegenover elkaar, en laten hun tanden zien. De schermutselingen gingen de gehele zondagnacht door met vuurgevechten in Khartoem, de nabijgelegen stad Omdurman, Merowe, tot aan Port Sudan aan de kust met de Rode Zee. Hemeti heeft aangegeven pas te willen stoppen als alle legerbases door de RSF zijn ingenomen, en Burhan heeft gesteld dat er geen sprake meer kan zijn van onderhandelingen, in andere woorden: bloedige strijd.

Gevolg is dat straaljagers posities van de RSF bestoken, er tanks door de straten rijden, en mensen niet meer naar buiten durven. Er zijn nauwelijks vluchten meer vanaf het internationale vliegveld in Khartoem, buitenlandse maatschappijen vliegen om het luchtruim van Soedan heen, buurland Tsjaad heeft de grens gesloten.

Oproep vanuit de hele wereld

Om meer doden te voorkomen hebben leiders uit de hele wereld de kemphanen opgeroepen te kappen met de vijandigheden. De Nederlandse minister van buitenlandse zaken Wopke Hoekstra heeft via Twitter opgeroepen tot een staak-het-vuren. Zo deden zijn collega’s uit de Verenigde Staten, de Europese Unie, en Turkije dat ook, en allen smeken bijna om nieuwe onderhandelingen tussen Burhan en Hemeti.

De huidige patstelling komt in een tijd dat Soedan in een zware economische crisis verkeert. De werkloosheid is groot, en voedselprijzen zijn hoog, en dit was uitgerekend de reden waarom in 2019 de Soedanese Revolutie uitbrak die leidde tot de afzetting van militaire president Omar Al-Bashir. Een langdurig bloedig conflict tussen de militaire leiders in het land komt daarbij hoogst ongelegen, en kan desastreus uitwerken op een bevolking die toch al leeft op de rand van instorten.