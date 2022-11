Timmermans: verbod op miniflesjes hotelshampoo en koffiemelkcupjes

Sinds juli vorig jaar geldt er al een EU-verbod op plastic rietjes, bestek, wattenstaafjes en ballonstokjes. Timmermans wil deze zwarte lijst uitbreiden met allerlei verpakkingen: van plastic dat om een sixpack bierblikjes is gewikkeld tot miniatuurverpakkingen in hotels.

Het EU-zwaargewicht wil ook afrekenen met de door veel consumenten gehate, onnodig dubbele verpakkingen van producten in de supermarkt. Zo mogen wat hem betreft appels en peren niet meer in zo’n bakje met daaromheen plastic folie worden verkocht.

Voor het bedrijfsleven wil Brussel een complete verpakkingsbureaucratie optuigen. Zo moet een weggooibeker voor gebruik in een koffietentje of snackbar straks bij wet worden verboden. En moet in 2040 minimaal 80 procent van de meeneembekers herbruikbaar zijn. Timmermans droomt er zelfs van dat consumenten straks met hun eigen mok naar de koffiebar op het treinstation gaan voor hun cafeïneshot. Restaurants mogen aan hun gasten geen zakje mayonaise of ketchup meer aanbieden.

Afhaalchinees

De PvdA-prominent wil verder dat de afhaalchinees stapsgewijs afscheid neemt van de beroemde plastic bakjes met Foe Yong Hai en witte rijst. In heel Europa moet verder statiegeld op flessen en blikjes worden ingevoerd. Voor webwinkels komen aparte regels: producten mogen niet meer in een onnodig grote doos worden gestopt en de helft van de verpakkingen moet in 2040 kunnen worden hergebruikt.

Volgens Timmermans zijn de maatregelen nodig voor het milieu. Brussel vreest dat de hoeveelheid afval sneller stijgt dan de daadwerkelijke recycling. „Zonder maatregelen neemt de hoeveelheid geproduceerd plastic afval tegen 2040 toe met 61 procent ten opzichte van 2018.”

De lidstaten en het Europees Parlement moeten zich nog buigen over het wetsvoorstel. Daarna kan het nog een paar jaar duren voordat de wet in het hele landenblok van kracht is.