Kamervoorzitter Arib: ’Grote zorgen over bedreiging Baudet’

„Als Kamervoorzitter maak ik mij grote zorgen over wat wij zien gebeuren: dat er wordt opgeroepen tot geweld tegen Thierry Baudet, een gekozen volksvertegenwoordiger.”

Arib keurt de leus die zaterdag in Amsterdam werd geroepen, ’Als je Thierry dood wil schieten, zeg dan paf’, dan ook af. „Baudet en alle gekozen volksvertegenwoordigers moeten hun werk in alle vrijheid kunnen doen. Dat is het fundament onder onze democratie.”

De Kamervoorzitter roept op om meningsverschillen met woorden op te lossen. „In een democratie ga je een debat met elkaar aan. Dat kan er af en toe fel aan toe gaan en dat is prima. Maar dreigementen en geweld mogen nooit in de plaats komen van woorden, van argumenten.”