Mueller: geen samenspanning Moskou

In de korte brief aan het Congres maakte Barr de belangrijkste conclusies bekend uit het rapport van speciaal aanklager Robert Mueller naar mogelijke Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Barr kreeg het rapport-Mueller afgelopen vrijdag.

Mueller, die bijna twee jaar bezig was met zijn onderzoek naar mogelijke Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen, vond geen bewijzen dat de verkiezingscampagne van Trump samenspande met Rusland. Ook heeft Mueller geen bewijzen gevonden voor een belemmering van de rechtsgang door Trump.

,,Hoewel dit rapport niet concludeert dat de president een misdrijf heeft begaan, pleit het hem ook niet vrij'', citeert minister Barr de aanklager in zijn verslag over mogelijke belemmering van de rechtsgang. Veel van Trumps tegenstanders beschuldigden hem hiervan toen hij de voormalige FBI-directeur James Comey ontsloeg. Mueller zegt dat hij het aan de minister overlaat om te beslissen of hier een misdrijf is gepleegd.

