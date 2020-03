Duitsland en België streng: Nederland massaal naar strand

In de dagelijkse corona-update vertelt verslaggever Olof van Joolen over de voorbereidingen die het leger treft. Camerajournalist Daan Wallis vanuit een ‘leeg’ New York. En collega Erik Nusselder is gestrand in Nieuw-Zeeland: ‘Al voor 2000 euro proberen om te boeken.’

Verder brengen thuiswerkers Pim Sedee en Kamran Ullah nog veel meer coronanieuws.

Luister de podcast hier, hieronder of via je favoriete podcast app.