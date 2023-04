Peuter kruipt door hek van Witte Huis, geheime dienst grijpt snel in

„De Secret Service kwam vandaag in aanraking met een nieuwsgierige jonge bezoeker aan het Witte Huis”, aldus woordvoerder Anthony Guglielmi. „Het beveiligingssysteem waarschuwde meteen onze agenten, en de peuter en zijn ouders werden snel herenigd.”

In 2014 vond al eens een soortgelijk incident plaats. „We wilden hem ondervragen, maar we zullen moeten wachten tot hij leert praten”, grapte de Secret Service toen. „Daarom werd hij in afwachting in de hoek gezet, en daarna terug naar zijn ouders gebracht.”