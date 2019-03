Natuurwonder: merrie baart gezonde paardentweeling

Dat schrijft de PZC. Jan-Willem de Feijter en Natasja van Drongelen zijn de gelukkige ’co-ouders’. Ze fokken al jaren sportpaarden en weten welk risico de dracht van een tweeling met zich meebrengt voor de merrie én de veulens. Van te voren is de moeder dan ook scherp gecontroleerd. „Maar het is over het hoofd gezien”, stelt Jan-Willem vast, met de wijsheid van nu. „Mogelijk lagen ze te veel in één lijn in de baarmoeder.”

