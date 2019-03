Consument ergert zich aan lastige verpakking

Annelies van Ravestijn uit Tricht heeft een heel arsenaal aan hulpmiddelen die ze moet gebruiken om flessen en potten open te kunnen maken. Ⓒ Aldo ALLESSIE

Even snel een fles of pot opendraaien of een scheermesje uit de verpakking halen is niet zo simpel als het lijkt. Veel artikelen zijn zo strak of ingewikkeld verpakt dat vaak gevaarlijke hulpmiddelen gebruikt moeten worden om iets te openen. Dat is een gruwel voor consumenten, die zich er groen en geel aan ergeren.