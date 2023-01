Willem Engel wraakt rechtbank in zaak over opruiing

Engel staat terecht voor opruiing, maar vindt dat hij geen eerlijk proces krijgt. Het was voor de zitting maandag al duidelijk dat er een wraking in de lucht hing, maar die volgde pas op het moment dat voorzitter Janssen zich niet, zoals Engel had gevraagd, terugtrok uit de zaak. De Viruswaarheidvoorman vindt dat Janssen in tweets en op andere podia heeft laten merken „het eens te zijn met het regime.”

Janssen trok zich niet terug en zei bovendien dat de rechtbank zich pas op maandag 16 januari zal uitlaten over het verzoek van Engel om het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk te verklaren. Dat was tegen het zere been van de verdachte.

Onwelgevallig

Al eerder op de middag werd duidelijk dat Engel de wrakingsballen alvast voor het doel neerlegde, en dat één onwelgevallige opmerking van de rechters voldoende zou zijn om ze in te koppen.

De inhoudelijke behandeling van de zaak die gaat over tweets waarin Engel burgers zou hebben opgeruid, is op 21 november al uitgebreid geweest. De sluiting van het onderzoek die maandag zou plaatshebben, is normaal gesproken een hamerslag.

De voorman van Viruswaarheid kondigde via social media echter al aan dat hij nog wat noten op zijn zang had.

’Oude koeien’

Voor een belangrijk deel haalde hij volgens voorzitter Janssen „oude koeien uit de sloot” met zijn betoog dat het gaat om een politiek proces en een poging om een mensenrechtenactivist de mond te snoeren.

Engel ziet legio bewijzen voor het feit dat zijn zaak „voorgekookt is” en dat de bewindslieden op het ministerie van Justitie, Yesilgöz en Weerwind, zich er persoonlijk mee hebben bemoeid. Maar het OM zegt dat een proces niet automatisch politiek is als politici er iets over zeggen.

Het is nog net bekend wanneer de wrakingskamer bijeenkomt. De uitspraak staat gepland voor volgende week maandag, maar het is nog de vraag of die kan doorgaan. Het OM eiste een taakstraf van 180 uur en een voorwaardelijke celstraf van drie maanden tegen Engel.